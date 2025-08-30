Ночная атака РФ: дроны-перехватчики успешно сбивали цели рядом с F-16, - Игнат

"Сегодня отработали дроны-перехватчики довольно неплохо. Не будем говорить где, не будем говорить сколько, но неплохо отработали. Как F-16 и другие самолеты, так и дроны-перехватчики", - сказал Игнат.

Также он отметил, что дроны-перехватчики показывают все большую эффективность на поле боя.

Кроме того, проинформировал, что совершенствование различных видов вооружения не прекращается. Игнат уточнил, что модернизация включает не только технические инновации и масштабирование производства, но и создание новых подразделений и поиск специалистов.