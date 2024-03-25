Ночная атака на юг Украины: Гуменюк рассказала подробности

По словам Гуменюк, атака россиян была сосредоточена на Одесской и Николаевской областях. Перед ударом дронов враг выпустил радиолокационную ракету. Так россияне пытались обезвредить способность ПВО.

"Перед заходом на удар дронов, враг работал тактической авиацией и выпустил радиолокационную ракету Х-31П. Возможно, уничтожена в воздухе. Данные проверяются", - заявила Гуменюк.

Также пресс-секретарь рассказала о боевой работе на юге Украины.

"Полтора часа длилась боевая работа. На следующих заходах дронов из Черного моря враг концентрировался на объектах энергетики. По 4 дрона уничтожены в Одесской и Николаевской областях", - сказала Гуменюк.

В Николаевской области враг попал по энергетическому объекту, вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Люди не пострадали. Также обломками дрона повреждено жилое здание.

"Обломками сбитого дрона в жилом квартале Николаева повреждено двухэтажное здание, 11 пострадавших, им оказана медицинская помощь. 3 человека, по предварительным данным, в госпитализации", - сообщила Гуменюк.

По словам пресс-секретаря, враг, выискивая объекты для поражения, направлял дроны среди жилых домов, поэтому последствия боевой работы могут наносить такие повреждения.