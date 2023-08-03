ua en ru
Чт, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На подступах к Киеву работает ПВО по вражеским дронам

Новина українською →
Киев, Четверг 03 августа 2023 01:53
На подступах к Киеву работает ПВО по вражеским дронам Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во время воздушной тревоги из-за атаки вражеских ударных дронов ночью 3 августа возле Киева работают силы и средства противовоздушной обороны по целям противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО", - рассказал чиновник.

Также жителей столицы и Киевской области призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Ночная воздушная атака 3 августа

Российские оккупанты этой ночью устроили очередную воздушную атаку по Украине, применяя дроны-камикадзе. Сигналы об угрозе зазвучали в северных, центральных, а позже и восточных и части южных областей.

В командовании Воздушных сил предупреждали об угрозе применения противником ударных БПЛА еще поздно вечером во вторник, а после полуночи тревоги только расширились.

На подступах к Киеву работает ПВО по вражеским дронам

Напомним также, что прошлой ночью, 2 августа, войска РФ также атаковали Одесскую область и Киев при помощи дронов-камикадзе "Шахед".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев атака дронов ПВО
NEWS
Угроза для портов. Зачем Россия ударила по Измаилу и кто может остановить атаки на зерно
Угроза для портов. Зачем Россия ударила по Измаилу и кто может остановить атаки на зерно
DAILY
Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ