В Краматорске раздался взрыв
Фото: в Краматорске раздался взрыв (GettyImages)
Ночью, 20 мая, в Краматорске Донецкой области раздался взрыв.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .
Взрыв раздался около 00:49. Отметим, что воздушная тревога на момент публикации в регионе не была оглашена.
Напомним, что ночью, 20 мая по Украине начала распространяться воздушная тревога. В Киевской области сообщают об угрозе удара беспилотниками.
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