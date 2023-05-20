В Краматорске раздался взрыв

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Взрыв раздался около 00:49. Отметим, что воздушная тревога на момент публикации в регионе не была оглашена.

Напомним, что ночью, 20 мая по Украине начала распространяться воздушная тревога. В Киевской области сообщают об угрозе удара беспилотниками.

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