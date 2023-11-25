Ночная атака на Киев. ПВО "приземлила" более 40 воздушных целей, - КГВА

Этой ночью, 25 ноября, враг прибегнул к масштабной атаке по территории Киева. Противовоздушная оборона уничтожила более 40 воздушных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова в эфире телемарафона.
"Есть только предварительная оперативная информация, это уже четвертая атака вражеских БпЛА на Киев за месяц. Это нападение дронов стало самым массированным с начала полномасштабного вторжения. Силами и средствами воздушной обороны было поражено более четырех десятков воздушных целей", - заявил Шаманов.
По словам начальника КГВА, по предварительной информации противник применил барражирующие "шахеды". Всего было несколько волн запусков, которые были с разных направлений.
Что говорят в Воздушных силах
"Этой ночью враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed-131/136". Основное направление удара - Киев! Дождитесь отбоев, в ближайшее время сообщим о результатах боевой работы!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.
Последствия атаки
По предварительной информации, в результате сбивания дронов, зафиксированы обломки в разных районах столицы.
В Соломенском районе:
В Днепровском районе города:
В Голосеевском районе:
В Печерском районе:
Почти пятьдесят воздушных целей
"Силами и средствами ПВО было поражено почти пять десятков воздушных целей", - пишет пресс-служба КГВА и добавляет, что окончательные данные обнародуют Воздушные силы.
Атака на юг Украины
Согласно данным оперативного командования "Юг", противовоздушная оборона сбила три единицы Shahed-131/136, а именно:
"Попаданий в нашей зоне ответственности не допущено. Враг максимально использовал временно оккупированные территории для следования дронов. Очевидным является приоритет целей в столичном регионе", - пишет командование.
Этой ночью в Киеве было объявлено о воздушной тревоге. После этого КГВА предупредила об атаке дронов и призвала гражданских не игнорировать воздушную тревогу.
Ближе к утру в ряде районов столицы начали раздаваться взрывы. Местные власти предупредили о работе ПВО, а в Воздушных силах заявили об угрозе атак дронов-камикадзе на Киев с нескольких направлений. Как отметил городской голова Виталий Кличко, "шахеды" атакуют город группами.
Все подробности атаки можно прочитать по ссылке.
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