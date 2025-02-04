Ночная атака на Киев: в одном из районов столицы обнаружили обломки дрона

В Печерском районе Киева, после ночной атаки, обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата (БпЛА). Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко.

Обломки беспилотника обнаружили на нескольких этажах 18-ти этажного недостроя. Разрушений и пострадавших - нет.

Позже городской голова также заявил о поврежденном окне в амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСД), которое расположено рядом с недостроем, куда упали обломки.

По словам главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в столице в результате атаки повреждены окна в нескольких учебных заведениях столицы, в амбулатории, хозяйственных постройках.