Ночная атака на Киев: мэр города обновил информацию о погибших

Этой ночью российские военные совершили комбинированную атаку на Киев. В результате вражеского обстрела погибли гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко.

"Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами еще могут быть люди", - подчеркнул мэр Киева.

Кличко рассказал, что по состоянию на 16:00, в результате массированной атаки врага на столицу минувшей ночью, подтверждена гибель 10 человек.

Ночная атака РФ на Киев 17 июня

Напомним, что в ночь на 17 июня, российские войска атаковали Украину, использовав почти 500 ударных дронов и десятки ракет.

В результате попадания ракеты Х-101 в Соломенском районе обвалился целый подъезд 9-этажки, а в пятиэтажке возник пожар.

Отметим, что ранее стало известно, что спасатели деблокировали тела еще пяти погибших из-под завалов многоэтажки.

Кроме того, повреждения были зафиксированы в Дарницком, Подольском, Шевченковском и Святошинском районах. Всего 27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем.

Больше подробностей о последствиях атаки РФ в разных районах Киева - читайте в материале РБК-Украина.

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