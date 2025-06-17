ua en ru
Вт, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нічна атака на Київ: мер міста оновив інформацію щодо загиблих

Київ, Вівторок 17 червня 2025 16:28
UA EN RU
Нічна атака на Київ: мер міста оновив інформацію щодо загиблих Фото: цієї ночі росіяни атакували Київ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Цієї ночі російські військові здійснили комбіновану атаку на Київ. В результаті ворожого обстрілу загинули цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка.

Кличко розповів, що станом на 16:00, внаслідок масованої атаки ворога на столицю минулої ночі, підтверджена загибель 10 людей.

"Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами ще можуть бути люди", - наголосив мер Києва.

Нічна атака РФ на Київ 17 червня

Нагадаємо, що в ніч на 17 червня, російські війська атакували Україну, використавши Майже 500 ударних дронів та десятки ракети.

Внаслідок влучання ракети Х-101 у Солом'янському районі обвалився цілий підʼїзд 9-поверхівки, а у пʼятиповерхівці виникла пожежа.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що рятувальники деблокували тіла ще п’яти загиблих з-під завалів багатоповерхівки.

Крім того, пошкодження були зафіксовані у Дарницькому, Подільському, Шевченківському та Святошинському районах. Загалом 27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем.

Більше подробиць про наслідки атаки РФ у різних районах Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна Росії проти України Атака дронів
Новини
Люди під завалами та робота авіації: все про наслідки атаки РФ по районах Києва
Люди під завалами та робота авіації: все про наслідки атаки РФ по районах Києва
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді