Ночная атака на Киев: число пострадавших возросло до 5 человек

По его словам, в Святошинском районе трое пострадавших. В результате падения обломков в районе горят автомобили и остановка.

В Шевченковском районе вызов медиков. Предварительно, есть пожары на двух локациях.

"Всего, пока, пятеро пострадавших в столице сегодняшней ночью", - написал Кличко.