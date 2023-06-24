Ночная атака на Киев: количество пострадавших возросло

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в результате атаки погибших не обнаружено, но ранения получили восемь человек. Двое из них госпитализированы, остальным оказана помощь на месте.

"Двое госпитализированы, остальная медицинская помощь оказывалась на месте. Повреждены около 40 автомобилей, которые припаркованы на стоянке. Данные оперативного строительства уточняются", - заявил Попко.

Ночная атака 24 июня

В ночь на 24 июня РФ вновь совершила массовую воздушную атаку по Украине - во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога, сообщалось о пусках ракет по нескольким направлениям.

Взрывы слышали в Киеве, Днепре, Харькове, Кропивницком, Кривом Роге и Николаеве.

В Киеве из-за падения обломков повредив, получила 24-этажка, а именно квартиры на 16, 17 и 18 этажах. Всего за время атаки ПВО столицы сбила более 20 вражеских ракет.

В Днепре из-за российской атаки разрушены несколько домов, сообщается также и о пострадавших людях.

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