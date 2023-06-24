Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок атаки загиблих не виявлено, але поранення отримали семеро людей. Двох з них госпіталізовано, решті надали допомогу на місці.

"Двох госпіталізовано, решта медична допомога надавалася на місці. Пошкоджено біля 40 автомобілів , які припарковані на стоянці. Дані оперативного зведення уточнюються", - заявив Попко.

Нічна атака 24 червня

В ніч на 24 червня, РФ знову вчинила масову повітряну атаку по Україні - у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу, повідомлялось про пуски ракет з декількох напрямків.

Вибухи чули в Києві, Дніпрі, Харкові, Кропивницькому, Кривому Розі та Миколаєві.

В Києві через падіння уламків пошкодивши отримала 24-поверхівка, а саме квартири на 16, 17 та 18 поверхах. Всього за час атаки ППО столиці збила понад 20 ворожих ракет.

В Дніпрі через російську атаку зруйновано декілька будинків, повідомляється також і про постраждалих людей.

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