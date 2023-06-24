ua ru
Сб, 24 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночная атака на Киев: количество пострадавших возросло

Новина українською →
Суббота 24 июня 2023 05:20
Ночная атака на Киев: количество пострадавших возросло Фото: количество пострадавших в Киеве выросло до семи человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Число пострадавших в результате российской атаки в ночь на 24 июня по Киеву возросло до восьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в результате атаки погибших не обнаружено, но ранения получили восемь человек. Двое из них госпитализированы, остальным оказана помощь на месте.

"Двое госпитализированы, остальная медицинская помощь оказывалась на месте. Повреждены около 40 автомобилей, которые припаркованы на стоянке. Данные оперативного строительства уточняются", - заявил Попко.

Ночная атака 24 июня

В ночь на 24 июня РФ вновь совершила массовую воздушную атаку по Украине - во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога, сообщалось о пусках ракет по нескольким направлениям.

Взрывы слышали в Киеве, Днепре, Харькове, Кропивницком, Кривом Роге и Николаеве.

В Киеве из-за падения обломков повредив, получила 24-этажка, а именно квартиры на 16, 17 и 18 этажах. Всего за время атаки ПВО столицы сбила более 20 вражеских ракет.

В Днепре из-за российской атаки разрушены несколько домов, сообщается также и о пострадавших людях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев вибухи
NEWS
Поручил уволить одесского "военкома" и не только: Зеленский провел заседание Ставки
Поручил уволить одесского "военкома" и не только: Зеленский провел заседание Ставки
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью