В Киеве слышны взрывы, сообщают о работе ПВО
В Киеве слышны взрывы сегодня ночью, 25 ноября, в столице объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атак дронов-камикадзе на Киев с нескольких направлений.
Также в Киевской ОВА сообщали о работе сил ПВО в пригородах столицы по российским ударным беспилотникам.
В КГВА сообщили о работе ПВО
В Киевской городской военной администрации сообщили, что в Киеве работают силы ПВО, и призвали до окончания воздушной тревоги находиться в укрытиях.
Ночная атака россиян 25 ноября
Российские войска в ночь с 24 на 25 ноября предприняли очередную попытку атаковать территорию Украины с помощью дронов-камикадзе, также в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения балистики.
Несколько груп дронов типа "Шахед" залетели в воздушное пространство Украины с севера и юга. О взрывах и работе ПВО сообщалось в Киевской и Кировоградской областях. Большинство вражеских беспилотников летело в направлении столицы.
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