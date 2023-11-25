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В Киеве слышны взрывы, сообщают о работе ПВО

Суббота 25 ноября 2023 05:02
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В Киеве слышны взрывы, сообщают о работе ПВО Фото: в Киеве были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве слышны взрывы сегодня ночью, 25 ноября, в столице объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атак дронов-камикадзе на Киев с нескольких направлений.

Также в Киевской ОВА сообщали о работе сил ПВО в пригородах столицы по российским ударным беспилотникам.

В КГВА сообщили о работе ПВО

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в Киеве работают силы ПВО, и призвали до окончания воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Ночная атака россиян 25 ноября

Российские войска в ночь с 24 на 25 ноября предприняли очередную попытку атаковать территорию Украины с помощью дронов-камикадзе, также в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения балистики.

Несколько груп дронов типа "Шахед" залетели в воздушное пространство Украины с севера и юга. О взрывах и работе ПВО сообщалось в Киевской и Кировоградской областях. Большинство вражеских беспилотников летело в направлении столицы.

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