Ночная атака дронов на Винницу: слышны взрывы в разных районах города

В ночь на 16 июля Винницу атакуют российские дроны. Местные сообщают о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Винница .

В Виннице на фоне воздушной тревоги прозвучало несколько мощных взрывов. Первый из них прогремел в 02:57.

В 3:03 прогремел еще один мощный взрыв. Понять, в пределах города или за его окрестностями, пока трудно.

За час до этого командование Воздушных сил ВСУ сообщило о движении "Шахедов" мимо Ривне, Смолино курсом на Винницкую/Черкасскую область.

Вскоре там дополнили: "Винницкая область: БпЛА курсом на Теплик, Чечельник, Казатин".

В 03:08 в Виннице прогремел третий мощный взрыв.

Еще один мощный взрыв прогремел в 3:13 и еще два - в 3:16.

Сейчас опасность для Винницы остается.

Отметим, что воздушная тревога в Винницкой области продолжается уже более двух часов. Началась она 16 июля в 01:27 и до сих пор ее не снимают.