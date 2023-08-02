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Ночная атака дронов на Киев: обломки БПЛА упали в нескольких районах столицы

Фото: зафиксировано падение обломков БПЛА в Соломенском районе Киева (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска сегодня ночью, 2 августа, атаковали Киев беспилотниками. Зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Глава столицы сообщил, что в результате падения обломков в Соломенском районе есть повреждение нежилого помещения, а в Святошинском районе горит дерево.

Падение обломков в Святошинском и Соломенском районах

В Киевской городской военной администрации подтвердили, что в результате работы сил противовоздушной обороны по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Соломенском и Святошинском районах столицы. На месте работают экстренные службы.

"Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Зафиксированы повреждения и возгорание

По данным главы КМВА в Соломенском и Святошинском районах зафиксировано повреждение нежилых помещений. Есть возгорание. Информации относительно пострадавших пока нет.

Взрыв в Голосеевском районе

Мэр Киева заявил, что экстренные службы получили сообщение о взрыве в Голосеевском районе столицы. Информация уточняется.

Позже, Виталий Кличко сообщил, что информация о взрыве в Голосеевском районе не подтвердилась.

По данным КМВА, части дрона упали на детскую площадку в Голосеевском районе, а в другом месте в том же районе произошло возгорание нежилого помещения. На местах работают подразделения ГСЧС.

В результате атаки дронов на Киев пострадавших нет

Глава столицы отметил, что в результате вражеской атаки на столицу и падения обломков БПЛА в Соломенском районе повреждено нежилое помещение. В Святошинском было возгорание дерева. Жертв и потерпевших в столице нет.

Взрывы в Киеве и области

Сегодня ночью, 2 августа В Киевской области зафиксировали движение вражеских дронов. По враждебным целям работали силы ПВО. В Киеве были слышны звуки взрывов.

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