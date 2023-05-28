Ночная атака дронов на Киев и область: появились фото последствий

Как отмечают правоохранители, из-за атаки РФ в Киеве погиб 41-летний мужчина. При этом еще одна женщина и мужчина получили ранения. Их госпитализировали.

Фото: в Киеве упали обломки российских дронов (facebook.com/UA.KyivPolice)

Повреждения получили жилые и нежилые дома, а также шесть автомобилей.

Пожар в Голосеевском районе

После падения обломков дрона в Голосеевском районе начался пожар на территории предприятия на площади 1200 квадратных метров. Его уже ликвидировали уточняют в ГСЧС.

Фото: в Голосеевском районе начался пожар после падения обломков дрона (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Падение обломков в Печерском районе

Также обломки падали и в Печерском районе Киева. Там есть повреждения.

Фото: последствия падения обломков БПЛА в Печерском районе (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сбитие дронов в Киевской области

Дроны, которые запускали россияне, сбивали и в Киевской области. В полиции показали обломки вражеских БПЛА.

Фото: в Киевской области сбили дроны россиян (t.me/andrii_nebytov)

Ночная атака

Напомним, 28 мая ночью россияне провели самую масштабную атаку дронами. Они пытались бить по территории Украины, в том числе по Киеву. В столице "прилетов" не зафиксировали. Наши защитники сбили 52 БПЛА из 54.

При этом известно, что в Житомирской области из-за удара врага был поврежден объект критической инфраструктуры.