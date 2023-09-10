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Ночная атака дронов на Киев: силы ПВО уничтожили более 20 беспилотников

Фото: силы ПВО сбили более 20 дронов, которыми РФ атаковала Киев ночью 10 сентября (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия атаковала Киев ударными беспилотниками сегодня ночью, 10 сентября. Силы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КМВА.

По данным КМВА, вражеские дроны атаковали столицу группами и с разных направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов, предварительно это были "Шахеды".

В результате падения обломков была повреждена квартира в многоэтажке в Шевченковском районе. В Киевской городской военной администрации отмечают, что большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию.

"Были повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни)", - говорится в сообщении.

Последствия атаки дронов на Киев 10 сентября

В результате российской атаки в пяти районах столицы зафиксировали падение обломков. В Святошинском и Соломенском районах возникли пожары.

В Подольском районе обломки рухнули на открытую местность. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть один пострадавший: "Острая реакция на стресс".

 

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Киеватака дроновПВО