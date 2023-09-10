Нічна атака дронів на Київ: сили ППО знищили понад 20 безпілотників

За даними КМВА, ворожі дрони атакували столицю групами і з різних напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили понад 20 безпілотних літальних апаратів, попередньо, це були "Шахеди".

Внаслідок падіння уламків було пошкоджено квартиру в багатоповерхівці у Шевченківському районі. У Київській міській військовій адміністрації зазначають, що більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію.

"Були пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого (без загрози життю)", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки дронів на Київ 10 вересня

Внаслідок російської атаки в п'ятьох районах столиці зафіксували падіння уламків. В Святошинському та Соломʼянському районах виникли пожежі.

У Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є один постраждалий: "Гостра реакція на стрес".