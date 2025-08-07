Ничья между "Шахтером" и "Панатинаикосом": как команды разыграли первый матч

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, первый матч

"Панатинаикос" (Греция) - "Шахтер" (Украина) - 0:0

Ход поединка: как команды боролись на поле

Матч в Греции завершился без голов, но обе команды продемонстрировали активную и напряженную борьбу, создавая острые моменты.

Уже на 17-й минуте Алиссон Сантана создал первый действительно острый момент, пробив по воротам, но голкипер "Панатинаикоса" мастерски отразил удар. Уже на 20-й минуте Педро Чиривелья получил желтую карточку за фол, что добавило напряжения в игру.

В течение первого тайма "Шахтер" контролировал мяч, но острые атаки соперника не позволяли команде расслабиться. На 26-й минуте вратарь "горняков" Дмитрий Ризнык уверенно забрал мяч после заброса в штрафную площадку.

Под конец тайма "Панатинаикос" тоже имел несколько шансов, но усилия обеих команд завершились без голов.

Во втором тайме обе команды активизировали замены - у "Шахтера" вместо Марлона вышел Артем Бондаренко, а у "Панатинаикоса" заменили нескольких игроков сразу.

На 74-й минуте один из самых острых моментов - Эгиналду вышел один на один, но голкипер вовремя вышел и отразил удар.

Вскоре, из-за травмы, Эгиналду вынужден был покинуть поле, а вместо него вышел Марьян Швед.

На 80-й минуте Ризнык снова спас "Шахтер" - парировал сильный удар Кароля Свидерского с близкого расстояния. И именно вратаря можно отметить - героем матча.

В последние минуты матча "горняки" попытались вырвать победу - Невертон пытался пробить в пустые ворота, но немного не дотянулся до мяча. Арбитр добавил три минуты, но и за это время голов не было.

Путь команд в еврокубках 2025/26

"Шахтер" подходил к встрече в хорошем игровом тонусе - команда уверенно одолела "Ильвес" (6:0 и 0:0) и дважды победила "Бешикташ" (4:2, 2:0) в предыдущем раунде Лиги Европы.

Зато "Панатинаикос" имел меньше официальных игр после летней паузы - команда вылетела из Лиги чемпионов после двух матчей против "Рейнджерса" (0:2, 1:1). А из-за травмы капитана Фотиса Иоаннидиса команда потеряла одного из ключевых исполнителей.

Напомним, что перед стартом матча букмекеры оценивали шансы "Панатинаикоса" (коэффициент 2,5) и "Шахтера" (2,65) почти как равные. А ничья имела коэффициент около 3,5.

История противостояний с украинскими клубами

"Панатинаикос" ни разу не играл с "Шахтером". Но команда имеет опыт встреч с другими украинскими клубами, в частности "Динамо", "Металлургом" и "Днепром-1".

Следующий матч "Шахтер" - "Панатинаикос"

Ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы между украинским и греческим клубами состоится 14 августа.

Матч будут проводить на номинально домашней арене донецкой команды в Кракове. Начнется в 21:00 по киевскому времени. Именно в этой игре определится, кто же пройдет в групповой этап турнира.