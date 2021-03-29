Нічого про Україну без України: МЗС про переговори Меркель, Путіна та Макрона

"Наша позиція - нічого про Україну без України. Перемовини про врегулювання російсько-українського збройного конфлікту ведуться в нормандському форматі за участі лідерів чотирьох держав: України, Німеччини, Франції та Росії", - сказав він.

Як зазначив Ніколенко, в українському МЗС переконані, що досягти зрушень у ключових питаннях мирного врегулювання на Донбасі можна тільки у повному складі "Нормандії".

"На тлі загострення обстрілів українських позицій керівництво нашої держави нині докладає активних зусиль для активізації переговорів саме в чотиристоронньому форматі - як на рівні глав держав, так і на рівні політичних радників лідерів нормандської четвірки", - додав представник МЗС.

Нагадаємо, сьогодні у Кремлі заявили про підготовку тристоронніх переговорів лідерів Росії, Німеччини та Франції. На порядку денному переговорів, зокрема, буде питання загострення ситуації на Донбасі.