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"Динамо" – "Спортінг": матч Юнацької ліги УЄФА офіційно перенесли

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Середа 23 лютого 2022 14:17
"Динамо" – "Спортінг": матч Юнацької ліги УЄФА офіційно перенесли Фото: Тренування "Динамо" U-19 (ФК "Динамо")
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій вирішив перенести матч команди U-19 київського "Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА. Суперником киян після жеребкування став лісабонський "Спортінг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Організація на своїх офіційних ресурсах змінила дату поєдинку 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Актуальна дата – 9 березня. Початок матчу призначений на 17:00.

Попередньою датою зустрічі між юнацькими командами "Динамо" та "Спортінга" було 2 березня. Однак, через визнання Росією "ЛДНР" і погіршення безпекової ситуації УЄФА вирішив перенести поєдинок. Окрім того, ще може змінитися і місце зустрічі.

"Динамо" U-19 пробилося до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА після виїзної перемоги над іспанським "Депортіво". Підопічні Ігоря Костюка здолали галісійців у серії пенальті (основний час – 2:2).

Найвищим досягненням юних "динамівців" залишається вихід саме до стадії 1/8 фіналу турніру. Юніори "Динамо" вибували на цьому етапі в сезонах 2016/17 і 2018/19.

До слова, напередодні "Челсі" здолав "Лілль" у домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що раніше розібрали вимоги відібрати в Росії право на проведення фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22 у Санкт-Петербурзі.

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