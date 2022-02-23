Чемпіон світу, найкращий бомбардир Мундіалю і екс-легіонер"Динамо": зірки спорту підтримали Україну на тлі загрози Росії

Низка іноземних спортсменів на фоні російської загрози України яскраво продемонстрували, що спорт не може бути поза політикою.

У час, коли увага всієї планети привернута до України, не мовчать і знаменитості. Низка спортивних зірок висловила свою підтримку українцям у соціальних мережах.

Мартіна Навратілова

Тенісна рекордсменка Мартіна Навратілова моніторить політичну ситуацію у світі в режимі нон-стоп. Ще кілька днів тому 18-разова переможниця турнірів "Великого шолома" закликала схрестити пальці за Україну в її протистоянні з Росією. Крім того, 65-річна колишня "перша ракетка" планети неабияк переживає за українку Еліну Світоліну.

I cannot imagine how terrified Elina Svitolina must be these days… fingers crossed for Ukraine!!! — Martina Navratilova (@Martina) February 19, 2022

Навратілова добре знає, що таке втратити батьківщину. Вона фактично втекла з Чехословаччини в 1975 році, оскільки прагнула бути "вільною людиною". Після введення у 1968-му радянських військ до чеських і словацьких міст у відповідь на реформи Празької весни співвітчизники тенісистки забули про свободу на 20 років.

Гарі Лінекер

Не залишився байдужим і найкращий бомбардир ЧС-1986 Гарі Лінекер. Колишній форвард збірної Англії, а нині – телеексперт твітом поставив красномовний діагноз президенту Росії Владіміру Путіну. Його дії щодо України екс-футболіст назвав "неймовірно тупими".

On the brink of war in Europe. Human beings are remarkable creatures. After millions of years of evolvement, we’ve been given just enough intelligence to be really f**king stupid. — Gary Lineker (@GaryLineker) February 21, 2022

"На межі війни в Європі. Люди – дивовижні створіння. Після мільйонів років еволюції вони отримали достатньо мізків, аби бути неймовірно тупими", – резюмував Лінекер.

Гаррі Каспаров

Завжди на пульсі подій тримає руку справжній російський опозиціонер Гаррі Каспаров. 13-й чемпіон світу з шахів у Twitter написав цілий тред-реакцію на пекуче питання. Він дорікнув Заходу за роки "сліпоти" та закликав оцінити "швидку й тверду" відповідь США та союзників.

I hope this speech will be evidence at Putin’s trial in The Hague some day, but that is too optimistic in a world where a dictator can simply grab a piece of Europe while his entourage still enjoy the good life in the free world. — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 21, 2022

"Сподіваюся, що ця промова колись стане доказом у суді над Путіним в Гаазі. Та це занадто оптимістична думка в світі, де диктатор може просто захопити шмат Європи, а його оточення все ще насолоджується хорошим життям у вільному світі", – сумно резюмував легендарний шахіст.

Каха Каладзе

Не міг залишитися осторонь визнання "ЛДНР" і мер Тбілісі Каха Каладзе. Колишній оборонець київського "Динамо" та італійського "Мілана" відзначив фірмовий почерк Росії, яка в 2008 році визнала самопроголошені Абхазію і Південну Осетію. Та завжди так не буде...

Georgia, 20% of whose territory is occupied, condemns Russia’s recognition of Ukraine’s separatist regions of #Donetsk and #Luhansk. We, Georgia, stand by fraternal Ukraine as Ukraine stood by us. I believe soon both Ukraine and Georgia will be whole again, and I wish them peace. — Kakha Kaladze (@kakhakala) February 21, 2022

"Ми, Грузія, стоїмо за братську Україну, як вона стояла за нас. Я вірю, що невдовзі і Україна, і Грузія будуть знову цілісними державами, і я бажаю їм миру", – написав Каладзе.

Окрім того, вже незабаром доведеться реагувати на події навколо України низці спортсменів, які пішли в політику. Голоси президента Ліберії Джорджа Веа (володаря "Золотого м'яча-1995"), прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана (чемпіона світу з крикету в 1992 році) та другого віце-президента бразильського Сенату Ромаріо (переможця футбольного Мундіалю-1994) будуть почуті ширшим колом публіки, аніж виступи політиків "з пелюшок". У глобальному світі це має значення.