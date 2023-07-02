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Ночь была громкая. В Херсонской области в результате обстрела ранен ребенок

Фото: в Херсонской области в результате обстрела был ранен ребенок (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсонской области ночь была громкой. В результате российских обстрелов ранения получил 13-летний ребенок.

Об этом рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.

"Ночь была громкая. Снова они били по ХБК и Шуминской. К счастью там пострадавших нет. Вторые сутки подряд они продолжают калечить детей Херсонской области", - рассказал Толоконников.

По словам спикера Херсонской ОВА:

  • позавчера от российских обстрелов пострадал шестилетний мальчик, получивший осколочное ранение ноги;
  • вчера в городе пострадали четыре человека, среди которых двое несовершеннолетних;
  • сегодня ночью под обстрелом было Милово. Там под удар попал 13-летний ребенок.

"К счастью все получили легкие ранения - контузию и царапины. Но все же дети сейчас в больнице. Угрозы жизни нет", - добавил спикер.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации областного центра Херсонской области нашими воинами, российские оккупанты ежедневно наносят удары по освобожденным территориям региона. Например, в результате недавних обстрелов села Белозерка ранения получили два человека. Также был и погибший. В частности, после жестких ударов в ночь на 29 июня стало известно о трех пострадавших гражданских.

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