Ночь была громкая. В Херсонской области в результате обстрела ранен ребенок

В Херсонской области ночь была громкой. В результате российских обстрелов ранения получил 13-летний ребенок.
Об этом рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.
"Ночь была громкая. Снова они били по ХБК и Шуминской. К счастью там пострадавших нет. Вторые сутки подряд они продолжают калечить детей Херсонской области", - рассказал Толоконников.
По словам спикера Херсонской ОВА:
"К счастью все получили легкие ранения - контузию и царапины. Но все же дети сейчас в больнице. Угрозы жизни нет", - добавил спикер.
После деоккупации областного центра Херсонской области нашими воинами, российские оккупанты ежедневно наносят удары по освобожденным территориям региона. Например, в результате недавних обстрелов села Белозерка ранения получили два человека. Также был и погибший. В частности, после жестких ударов в ночь на 29 июня стало известно о трех пострадавших гражданских.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.