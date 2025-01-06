Ни Россия, ни Украина не доминируют в Черном море, - командующий ВМС Эстонии
Ни Россия, ни Украина не имеют явного преимущества в Черном море. Обе стороны имеют свободу действий вблизи побережья, имея в своем распоряжении ПВО, мины и береговую поддержку.
Об этом заявил командующий Военно-морских сил Эстонии Иво Вярк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"Сегодня все Черное море можно считать спорной морской территорией, где обе стороны фактически имеют определенную степень свободы действий", - сказал Вярк.
Он отметил, что эта свобода действий, очевидно, больше вблизи побережья.
"Обе стороны имеют собственную противовоздушную оборону, морские мины и береговую поддержку различных систем вооружения", - добавил командующий ВМС Эстонии.
Вярк рассказал, что корабли обычно выходят в море только для проведения конкретных действий, но ни одна из сторон не идет на чрезмерный риск.
Также, по его словам, обе стороны используют газовые буровые установки в Черном море.
"Они предоставляют хорошую возможность для обеих сторон разместить там разведывательное оборудование, а затем вести оттуда наблюдение за морской обстановкой. Однако известно, что они не находятся постоянно в руках ни одной из сторон, то есть переходят из рук в руки", - отметил командующий ВМС Эстонии.
Напомним, как рассказали в ВМС Украины, Россия была вынуждена переложить основные функции флота в Черном море на авиацию. Это вызвано украинскими атаками, которые привели к значительным потерям РФ.
Таким образом сейчас акваторию Черного моря и прибрежные воды вместо кораблей и катеров патрулируют российские самолеты.
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