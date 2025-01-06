Ні Росія, ні Україна не домінують у Чорному морі, - командувач ВМС Естонії

Ні Росія, ні Україна не мають явної переваги в Чорному морі. Обидві сторони мають свободу дій поблизу узбережжя, маючи у своєму розпорядженні ППО, міни та берегову підтримку.

Про це заявив командувач Військово-морських сил Естонії Іво Вярк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Сьогодні все Чорне море можна вважати спірною морською територією, де обидві сторони фактично мають певний ступінь свободи дій", - сказав Вярк.

Він зазначив, що ця свобода дій, очевидно, більша поблизу узбережжя.

"Обидві сторони мають власну протиповітряну оборону, морські міни та берегову підтримку різних систем озброєння", - додав командувач ВМС Естонії.

Вярк розповів, що кораблі зазвичай виходять у море лише для проведення конкретних дій, але жодна зі сторін не йде на надмірний ризик.

Також, за його словами, обидві сторони використовують газові бурові установки в Чорному морі.

"Вони надають хорошу можливість для обох сторін розмістити там розвідувальне обладнання, а потім вести звідти спостереження за морською обстановкою. Однак відомо, що вони не перебувають постійно в руках жодної зі сторін, тобто переходять з рук в руки", - зазначив командувач ВМС Естонії.