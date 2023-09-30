Оккупанты начали чаще менять "руководителей" в Запорожской области: Федоров назвал причину

Российские оккупанты все чаще стали менять так называемое "руководство" в Запорожской области.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Федоров сообщил, что на временно оккупированной территории Запорожской области есть населенные пункты, где за последние полтора года было сменено 5 руководителей.

По словам мэра, чаще всего оккупанты лишаются должности из-за хищения средств и критики власти.

"Что интересно: последних руководителей они привозят из континентальной РФ. Например, поселок Веселое. Они привезли бывшего росгвардейца, которого поставили возглавлять поселок. Он через месяц вышел с критикой, что не может в такой бюрократии больше существовать. Сам раскритиковал свою же власть и его сняли. Гауляйтерша Уманец, которая руководила Кирилловским поселковым советом, сегодня сидит в плену и ее не выпускают за хищение средств РФ", - сказал Федоров.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Недавно Запорожская область снова подверглась атаке со стороны российских оккупантов. В частности, они нанесли удары по населенному пункту Орехов.

Однако следует отметить, что все чаще взрывы раздаются и в оккупированных городах Запорожской области. К примеру, в оккупированном Бердянске.

Так, в частности, недавно в районе Бердянска и поблизости слышали взрывы. Сообщалось об ударе по месту сосредоточения оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.