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НХЛ приостановила чемпионат из-за коронавируса

Новости » Спорт     12.03.2020 - 20:29
НХЛ приостановила чемпионат из-за коронавируса
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Решение о приостановке было принято после обнаружения коронавируса у игрока НБА

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально приостановила проведение чемпионата в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении НХЛ в Twitter.

Как отметили в НХЛ, такое решение было принято после того, как у игрока Национальной баскетбольной ассоциации Руди Гобера был обнаружен коронавирус, после чего был приостановлен сезон в НБА.

"После вчерашней новости о том, что игрок НБА сдал положительный тест на коронавирус, и учитывая, что команды из наших лиг используют общие раздевалки, теперь кажется вероятным, что у кого-то в определенный момент будет диагностирован коронавирус. Больше не стоит продолжать игры в это время", - говорится в заявлении НХЛ.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что чемпионат Европы по футболу, который запланирован на июнь-июль 2020 года, может быть перенесен на 2021 год из-за коронавируса. В частности, УЕФА может принять такое решение из-за массовых карантинов в европейских чемпионатах.

Также сообщалось, что в Украине все футбольные матчи, в том числе и поединки Украинской премьер-лиги, пройдут без зрителей на период карантина до 3 апреля. Таким образом при пустых трибунах пройдут 23-й и 24-й туры УПЛ.

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