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Нганну обжалует исход боя с Фьюри? Мастер грубых нокаутов сделал заявление

Четверг 02 ноября 2023 15:35
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Нганну обжалует исход боя с Фьюри? Мастер грубых нокаутов сделал заявление Франсис Нганну и Тайсон Фьюри (фото: instagram.com/francisngannou)
Автор: Дмитрий Войналович

Франсис Нганну требует боя-реванша с Тайсоном Фьюри, после того как их недавний поединок закончился победой британца по решению судей. Франко-камерунский боец UFC считает, что без реванша "Цыганский король" не имеет морального права сражаться с Александром Усиком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Нганну изданию TMZ Sports.

"Реванш - это то, чего я хочу больше всего", - сказал Франсис.

Он считает, что это должно произойти перед боем Тайсона против Усика.

"Для меня лучший сценарий в боксе - дождаться Фьюри. Если Усик сможет перенести поединок и позволит мне сразиться с Фьюри - я буду драться", - добавил хорошо известный своими грубыми нокаутами внутри октагона боец.

Нганну обжалует исход боя с Фьюри? Мастер грубых нокаутов сделал заявление

Франсис Нганну хочет снова сразиться с Тайсоном Фьюри (фото: instagram.com/francisngannou)

Напомним, что 28 октября в Эр-Рияде Нганну встретился с непобедимым чемпионом WBC в тяжелом весе в профессиональном боксерском поединке, названном "Битвой самых крутых".

Несмотря на то, что для Нганну это был дебют в боксе, он смог отправить Фьюри в нокдаун в третьем раунде, но проиграл разделенным решением судей (95-94, 96-93, 94-95).

Нганну обжалует исход боя с Фьюри? Мастер грубых нокаутов сделал заявление

Нганну отправил Фьюри в нокдаун (фото: instagram.com/francisngannou)

После этого многие болельщики и эксперты заговорили о том, что на самом деле решение судей - несправедливое.

Журналисты TMZ Sports спросили Франсиса, не думает ли он оспаривать исход боя.

"К кому я буду обращаться? В Британскую боксерскую комиссию? У меня нет шансов... Я думаю, что если я это сделаю, то я только унижусь", - ответил боец.

Напомним, что недавно топ-инсайдер раскрыл окончательную дату поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который перенесли якобы из-за повреждений британца.

Промоутер украинца в свою очередь потребовал доказательств травмы "Цыганского короля".

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Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
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