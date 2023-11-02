Нганну обжалует исход боя с Фьюри? Мастер грубых нокаутов сделал заявление
Франсис Нганну требует боя-реванша с Тайсоном Фьюри, после того как их недавний поединок закончился победой британца по решению судей. Франко-камерунский боец UFC считает, что без реванша "Цыганский король" не имеет морального права сражаться с Александром Усиком.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Нганну изданию TMZ Sports.
"Реванш - это то, чего я хочу больше всего", - сказал Франсис.
Он считает, что это должно произойти перед боем Тайсона против Усика.
"Для меня лучший сценарий в боксе - дождаться Фьюри. Если Усик сможет перенести поединок и позволит мне сразиться с Фьюри - я буду драться", - добавил хорошо известный своими грубыми нокаутами внутри октагона боец.
Франсис Нганну хочет снова сразиться с Тайсоном Фьюри (фото: instagram.com/francisngannou)
Напомним, что 28 октября в Эр-Рияде Нганну встретился с непобедимым чемпионом WBC в тяжелом весе в профессиональном боксерском поединке, названном "Битвой самых крутых".
Несмотря на то, что для Нганну это был дебют в боксе, он смог отправить Фьюри в нокдаун в третьем раунде, но проиграл разделенным решением судей (95-94, 96-93, 94-95).
Нганну отправил Фьюри в нокдаун (фото: instagram.com/francisngannou)
После этого многие болельщики и эксперты заговорили о том, что на самом деле решение судей - несправедливое.
Журналисты TMZ Sports спросили Франсиса, не думает ли он оспаривать исход боя.
"К кому я буду обращаться? В Британскую боксерскую комиссию? У меня нет шансов... Я думаю, что если я это сделаю, то я только унижусь", - ответил боец.
Напомним, что недавно топ-инсайдер раскрыл окончательную дату поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который перенесли якобы из-за повреждений британца.
Промоутер украинца в свою очередь потребовал доказательств травмы "Цыганского короля".