Нганну обжалует исход боя с Фьюри? Мастер грубых нокаутов сделал заявление

Напомним, что 28 октября в Эр-Рияде Нганну встретился с непобедимым чемпионом WBC в тяжелом весе в профессиональном боксерском поединке, названном "Битвой самых крутых".

Несмотря на то, что для Нганну это был дебют в боксе, он смог отправить Фьюри в нокдаун в третьем раунде, но проиграл разделенным решением судей (95-94, 96-93, 94-95).

Нганну отправил Фьюри в нокдаун (фото: instagram.com/francisngannou)

После этого многие болельщики и эксперты заговорили о том, что на самом деле решение судей - несправедливое.

Журналисты TMZ Sports спросили Франсиса, не думает ли он оспаривать исход боя.