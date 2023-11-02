Нганну оскаржить результат бою з Ф'юрі? Майстер брутальних нокаутів зробив заяву

Нагадаємо, що 28 жовтня в Ер-Ріяді Нганну зустрівся з непереможним чемпіоном WBC у важкій вазі в професійному боксерському поєдинку, названому "Битвою найкрутіших".

Не зважаючи на те, що для Нганну це був дебют у боксі, він зміг відправити Ф'юрі в нокдаун у третьому раунді, та все ж програв розділеним рішенням суддів (95-94, 96-93, 94-95).

Нганну відправив Ф'юрі в нокдаун (фото: instagram.com/francisngannou)

Після цього багато вболівальників і експертів заговорили про те, що насправді рішення суддів - несправедливе.

Журналісти TMZ Sports спитали Франсіса, чи не думає він оскаржувати результат бою.