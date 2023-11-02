Нганну оскаржить результат бою з Ф'юрі? Майстер брутальних нокаутів зробив заяву
Франсіс Нганну вимагає бою-реваншу з Тайсоном Ф'юрі, після того, як їхній нещодавній поєдинок закінчився перемогою британця за рішенням суддів. Франко-камерунський боєць UFC вважає, що без реваншу "Циганський король" не має морального права битися з Олександром Усиком.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Нганну виданню TMZ Sports.
"Реванш - це те, чого я хочу найбільше", - сказав Франсіс.
Він вважає, що це має статися перед боєм Тайсона проти Усика.
"Для мене найкращий сценарій у боксі - дочекатися Ф'юрі. Якщо Усик зможе перенести поєдинок і дозволить мені битися з Ф'юрі - я буду битися", - додав добре відомий своїми брутальними нокаутами всередині октагона боєць.
Франсіс Нганну хоче знову битися з Тайсоном Ф'юрі (фото: instagram.com/francisngannou)
Нагадаємо, що 28 жовтня в Ер-Ріяді Нганну зустрівся з непереможним чемпіоном WBC у важкій вазі в професійному боксерському поєдинку, названому "Битвою найкрутіших".
Не зважаючи на те, що для Нганну це був дебют у боксі, він зміг відправити Ф'юрі в нокдаун у третьому раунді, та все ж програв розділеним рішенням суддів (95-94, 96-93, 94-95).
Нганну відправив Ф'юрі в нокдаун (фото: instagram.com/francisngannou)
Після цього багато вболівальників і експертів заговорили про те, що насправді рішення суддів - несправедливе.
Журналісти TMZ Sports спитали Франсіса, чи не думає він оскаржувати результат бою.
"До кого я буду звертатися? До Британської боксерської комісії? У мене немає шансів... Я думаю, що якщо я це зроблю, то я лише принижуся", - відповів боєць.
Нагадаємо, що нещодавно топ-інсайдер розкрив остаточну дату поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, який перенесли нібито через ушкодження британця.
Натомість промоутер українця зажадав доказів травми "Циганського короля".