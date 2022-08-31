У відповідь на ядерний шантаж. Зеленський закликав ввести новий пакет санкцій проти РФ
Євросоюзу необхідно ввести новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на загрозу безпеці Запорізької АЕС, яку створюють окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в ході відкриття конференції "Форум 2000"в Празі.
Зеленський зазначив, що зараз Росія своїм терором на ЗАЕС загрожує Україні та Європі ядерною катастрофою.
"Росія є державою-терористом, і її можливості продовжувати агресію мають бути повністю знищені. Тому потрібен новий пакет санкцій у відповідь на її ядерний шантаж, зокрема, проти компанії "Росатом", - заявив президент.
За його словами, будь-яка країна-агресор у всьому світі повинна розуміти, які санкції введуть проти неї і яку ціну доведеться заплатити за розв'язання війни.
При цьому Зеленський нагадав про необхідність повного блокування банківської системи РФ, оскільки її фінансові установи все ще функціонують у світовій банківській системі.
Також він заявив про важливість введення повного енергетичного ембарго проти країни-агресора, щоб у Росії більше не було можливості отримувати кошти від експорту газу і нафти.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Європейський союз повинен посилити боротьбу з російською пропагандою. Для цього необхідно заборонити трансляцію всіх державних телеканалів РФ.
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