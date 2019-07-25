У Ніжині горить жиркомбінат

У Чернігівській області горить середня територія заводу Ніжинського жиркомбінату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mynizhyn.

Зазначають, що пожежа на площі в 400 квадратних метрів вже локалізували. Постраждалих немає.

"Після 17.00 почалася пожежа на Ніжинському жиркомбінаті. Горить середня територія заводу, де давили олію і були технічні приміщення та частина складських приміщень", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють рятувальники та спецтехніка. До гасіння пожежі залучали один вертоліт.

Фото: місце події (mynizhyn.com)

Нагадаємо, 17 лютого, у Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. ДСНС отримали інформацію про загоряння трав'яного настилу на площі близько 5 га на території ДСП "Північна пуща" Дитятковського лісництва (Київська область).

Як повідомляло РБК-Україна, 15 лютого в Києві відбулася пожежа у будівлі Національного авіаційного університету. Пожежу оперативно локалізували на площі 30 кв. м, в 10:29 вогонь повністю загасили.

Раніше повідомлялося, що в Бразилії поблизу Ріо-де-Жанейро у результаті пожежі у тренувальному центрі футбольного клубу "Фламенго" загинули не менше 10 осіб, ще троє постраждали.