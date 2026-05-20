RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Неуклюжее" решение: в Британии извинились за ослабление санкций против РФ

18:50 20.05.2026 Ср
3 мин
Власти уже готовят приостановку соответствующей лицензии, а сам подход к коммуникации был ошибочным
aimg Анастасия Никончук
Фото: Кремль (GettyImages)

Министр торговли Великобритании Крис Брайант в парламенте признал, что решение о частичном смягчении санкций против России было принято «неуклюже» и вызвало неверное восприятие позиции правительства.

Правительство признало ошибку в решении

Великобритания оказалась под критикой после решения частично ослабить санкционный режим против России, которое было направлено на предотвращение возможного дефицита дизельного и авиационного топлива.

Крис Брайант заявил, что действия правительства были "неуклюжими" и привели к неправильному пониманию целей решения. Он подчеркнул, что ответственность за это лежит на нем, и принес извинения парламенту.

По словам министра, лицензия будет отозвана или приостановлена в кратчайшие сроки. Решение о смягчении санкций было опубликовано на сайте правительства уже после появления публикаций в СМИ, что вызвало дополнительную волну критики в адрес кабинета премьер-министра Кира Стармера.

Политическая критика и международный контекст

Смягчение ограничений вызвало негативную реакцию как в Великобритании, так и за ее пределами, включая Украину.

Критики заявляют, что подобные шаги могут ослабить давление на российскую экономику и противоречат ранее заявленной санкционной политике Лондона.

В парламенте лидер консерваторов Кеми Баденох резко раскритиковала решение, заявив о рисках финансирования российской военной машины через нефтяные доходы.

В ответ премьер-министр Кир Стармер настаивал, что правительство продолжает усиливать давление на Россию в рамках санкционной политики.

Отдельно отмечается, что рост цен на топливо на мировых рынках усилил дискуссии вокруг санкций и энергетической безопасности, что стало дополнительным фактором пересмотра отдельных ограничений.

Детали лицензии и временные послабления

Великобритания разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных в третьих странах из российской нефти, включая переработку в Индии и Турции. При этом компании обязаны вести учет происхождения сырья.

Лицензия носит бессрочный характер, но подлежит регулярному пересмотру и может быть отозвана в любой момент.

Дополнительно Лондон выдал временное разрешение на морскую транспортировку сжиженного природного газа из российских проектов Sakhalin-2 и Yamal LNG до начала следующего года, включая сопутствующие услуги по перевозке и финансированию.

Напоминаем, что Лондон объявил о намерении ускорить поставки Украине систем противовоздушной обороны и средств противодействия беспилотникам после масштабных атак российских дронов, зафиксированных в течение последних суток.

Отметим, что за четыре месяца британские оборонные компании создали рой из восьми автономных беспилотников с элементами искусственного интеллекта, способных самостоятельно выявлять и поражать цели. Испытания технологии прошли в Уэльсе, после чего ее рассматривают для возможного принятия на вооружение британской армии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВеликобританияВойна в Украине