Какой штраф могут выписать пешеходам за нарушение ПДД: объяснение полиции

В Украине пешеходам, которые нарушают Правила дорожного движения (ПДД), могут вынести постановление о наложении административного взыскания - штрафа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

Как могут наказать пешехода за нарушение ПДД

"Пешеходы, не подвергайте опасности себя и других участников дорожного движения", - напомнили правоохранители.

В качестве примера приводится случай, когда в Святошинском районе Киева инспекторы заметили мужчин, которые перешли проезжую часть в неустановленном месте, и сразу же остановили нарушителей.

Уточняется, что патрульные:

провели с гражданами профилактические беседы по недопущению подобных случаев в будущем

вынесли постановления по ч. 1 ст. 127 (нарушение ПДД пешеходами) Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП)

Отметим, что согласно части 1 статьи 127 КУоАП, пешеходов могут наказать за:

неповиновение сигналам регулировки дорожного движения

переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами

невыполнение других правил дорожного движения (ПДД)

Такие правонарушения влекут за собой наложение штрафа в размере 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет сейчас 255 гривен.

"Помните, что согласно п. 4.14 ПДД Украины, пешеходам запрещается переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлено ограждение", - отметили в полиции.

Гражданам напомнили также о необходимости выделять себя на проезжей части в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

"Берегите себя и не нарушайте ПДД", - подытожили в полиции.

Пост правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)