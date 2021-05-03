Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" закликали владу "зменшити шкоду від останніх кадрових рішень"

Зокрема Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа та Людо ван дер Хейден звертають увагу на те, що рішення по суті зірвало розміщення інвестицій та означатиме втрату міжнародних партнерів, які були готові долучитися і грошима, і досвідом.

Також члени наглядової ради розкритикували дії Вітренка в перші дні роботи.

Замість представлення плану щодо критичних для країни рішень, зокрема успішного створення річного тарифу, Вітренко почав комунікацію з медіа, а не правлінням.

Наглядова рада також нагадала уряду, що збитки викликані не роботою менеджменту, який показав нормалізований прибуток в 3,2 млрд грн, а факторами, які мав би усунути сам Кабінет міністрів, про що неодноразово нагадував і менеджмент, і правління.

Представники наглядової ради також дали зрозуміти, що призначення Вітренка "прізвище якого ніколи не розглядалося ні як потенційного керівника, ні як навіть члена правління" може зупинити процеси трансформації "Нафтогазу" в ефективну компанію світового рівня.