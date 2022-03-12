Незалежне агентство США закликало Байдена домагатися виключення Росії з Інтерполу
Незалежне урядове агентство США закликало американського президента Джо Байдена домогтися остаточного виключення Росії з Інтерполу. Це позбавить Москву можливості зловживати доступом до систем міжнародної організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми закликаємо вас використовувати позицію США в Інтерполі, що будь - яка бездіяльність проти зловживання Росією послугами Інтерполу матиме серйозні наслідки для вкладу США в діяльність організації", - цитує видання лист агентства генеральному прокурору США Мерріку Гарланду і держсекретарю Ентоні Блінкену.
Як вважає старший науковий співробітник Heritage Тед Бромунд, якщо Росію відсторонять від участі в Інтерполі, це закриє країні можливість продовжувати участь у діяльності організації і, отже, подавати запити на "червоні повідомлення".
Нагадаємо, раніше Інтерпол відреагував на заклик низки країн припинити участь Росії в міжнародній організації кримінальної поліції. Так заявили, що співпраця з Москвою продовжиться, але з обмеженнями.
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