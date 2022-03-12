Независимое агентство США призвало Байдена добиваться исключения России из Интерпола
Независимое правительственное агентство США призвало американского президента Джо Байдена добиться окончательного исключения России из Интерпола. Это лишит Москву возможности злоупотреблять доступом к системам международной организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы призываем вас использовать позицию США в Интерполе, что любое бездействие против злоупотребления Россией услугами Интерпола будет иметь серьезные последствия для вклада США в деятельность организации", - цитирует издание письмо агентства генеральному прокурору США Меррику Гарланду и госсекретарю Энтони Блинкену.
Как считает старший научный сотрудник Heritage Тед Бромунд, если Россию отстранят от участия в Интерполе, это закроет стране возможность продолжать участие в деятельности организации и, следовательно, подавать запросы на "красные уведомления".
Напомним, ранее Интерпол отреагировал на призыв ряда стран прекратить участие России в Международной организации уголовной полиции. Так заявили, что сотрудничество с Москвой продолжится, но с ограничениями.
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