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Независимое агентство США призвало Байдена добиваться исключения России из Интерпола

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Вашингтон, Суббота 12 марта 2022 02:19
Независимое агентство США призвало Байдена добиваться исключения России из Интерпола Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Независимое правительственное агентство США призвало американского президента Джо Байдена добиться окончательного исключения России из Интерпола. Это лишит Москву возможности злоупотреблять доступом к системам международной организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы призываем вас использовать позицию США в Интерполе, что любое бездействие против злоупотребления Россией услугами Интерпола будет иметь серьезные последствия для вклада США в деятельность организации", - цитирует издание письмо агентства генеральному прокурору США Меррику Гарланду и госсекретарю Энтони Блинкену.

Как считает старший научный сотрудник Heritage Тед Бромунд, если Россию отстранят от участия в Интерполе, это закроет стране возможность продолжать участие в деятельности организации и, следовательно, подавать запросы на "красные уведомления".

Напомним, ранее Интерпол отреагировал на призыв ряда стран прекратить участие России в Международной организации уголовной полиции. Так заявили, что сотрудничество с Москвой продолжится, но с ограничениями.

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