Украина вернула из временно оккупированной Херсонской области подростка с семьей

Украина вернула с временно оккупированной части Херсонской области подростка с его семьей.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"О них беспокоятся врачи и психологи, которые помогают оправиться от пережитого и адаптироваться на новом месте", - добавил он.

По словам главы ОВА, сейчас семья находится в безопасности.

"Волонтеры помогли эвакуироваться из временной оккупированной общины Херсонской области 16-летнему юноше и его семье", - сообщил он.

Депортация детей

С начала войны, российские террористы принудительно вывозят детей на территорию Беларуси, временно оккупированный Крым или Россию. Это стало поводом для выдачи ордера на арест диктатору Владимиру Путину Международным уголовным судом (МУС).

Как недавно сообщал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, Катар помог Украине вернуть домой 4 группы детей. В ближайшем будущем также планируется возвращение еще одной группы.

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