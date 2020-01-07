Незаконні формування не зможуть взяти участь у виборах на Донбасі, - МЗС

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що незаконні формування на Донбасі не зможуть взяти участь у місцевих виборах. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Bild, опублікованому на сайті МЗС.

Таким чином глава МЗС відповів на питання, чи можуть бути проведені місцеві вибори на сході за участю так званих "народних республік".

"В ідеалі ці вибори повинні бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени. Мені постійно доводиться нагадувати, що це будуть не загальнонаціональні вибори, а місцеві вибори. Тому ніякі незаконні формування на сході України не можуть прийняти в них участь. Тут мова йде про набагато менші адміністративні регіони по обидві сторони фронту і на всій території України", - підкреслив міністр.

Крім того, Пристайко прокоментував ймовірність того, що на цих маленьких територіях зможуть бути обраними представники так званих "народних республік".

"Ми - не наївні і дуже добре знаємо, хто по інший бік фронту буде висуватися на вибори. Але у людей було б щонайменше почуття демократичного процесу, який відбувається паралельно на окупованих територіях і на вільних територіях, і це було б ідеальною можливістю для Росії вивести війська з нашого сходу", - заявив він.

Нагадаємо, помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що питання проведення виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) повинне прояснитися на наступному саміті "нормандської четвірки".

Як писало РБК-Україна, глава держави Володимир Зеленський заявляв, що варіанти проведення виборів на Донбасі обговорять наступної нормандської зустрічі.