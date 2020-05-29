Зону відчуження відкриють для туристів, але з обмеженнями

Фото: Чорнобильська зона відчуження (pixabay.com)

Зону відчуження відкриють для відвідування з 1 червня

Чорнобильська зона відчуження відкриється для туристів з 1 червня. Однак після відкриття діятимуть певні обмеження, які будуть скасовані після завершення карантину.

Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження в Facebook.

Так, для відвідувачів зони відчуження ввели обов'язковий температурний контроль на пункті пропуску "Дитятки", також вимагають наявність масок або респіраторів, рукавичок та антисептиків для рук.

Наголошується, що в зону відчуження не будуть пропускати людей з температурою понад 37,2 градуса та симптомами респіраторних захворювань.

Для уникнення скупчення відвідувачів буде створено фіксований графік руху від моменту прибуття до завершення відвідування. Також діятимуть обмеження на відвідування певних об'єктів та щодо кількості людей в групі.

Діятиме туристичний маршрут на один день: Залісся - Чорнобиль та Прип’ять - об’єкт "Чорнобиль-2" - Копачі - оглядовий майданчик ЧАЕС.

Нагадаємо, від початку 2020 року у зоні відчуження правоохоронці затримали понад 30 сталкерів, які незаконно проникнули на територію для екстремального туризму.

Також РБК-Україна писало, що минулого року зону відчуження відвідали понад 100 тисяч туристів з різних країн.

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Автор: Дмитро Левицький