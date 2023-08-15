ua en ru
Вт, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Умани сотрудница военкомата за взятки помогала избежать мобилизации. Ее задержали

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Умань, Вторник 15 августа 2023 18:34
В Умани сотрудница военкомата за взятки помогала избежать мобилизации. Ее задержали Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Сотруднице Уманского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки объявили два подозрения за то, что она помогала военнообязанному избежать мобилизации в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Подозреваемая получила 6 200 долларов неправомерной выгоды за влияние на решение вопроса о признании военнообязанного непригодным к военной службе.

Она также обещала ему исключение из воинского учета с целью уклонения от призыва по мобилизации и беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

Что ей угрожает за совершенное

Во время получения неправомерной выгоды ее задержали правоохранители. Сотруднице Уманского РТЦК и СП сообщено о подозрении по факту:

  • Получение неправомерной выгоды;
  • Содействие организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Фото: Задержание (facebook.com/pgo.gov.ua)

Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Скандалы в военкоматах

Напомним, в Украине последний месяц появляются резонансные скандалы с начальниками Территориальных центров комплектования и соцподдержки.

В частности, журналисты обнаружили у военкома Одесской области Евгения Борисова дорогую недвижимость в Испании и люксовые автомобили. Правоохранители подозревают его в продаже "белых билетов". Борисова уже уволили и поместили в СИЗО.

Также правоохранители выяснили, что военком Днепропетровской области во время полномасштабной войны РФ против Украины оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.

Вчера сообщалось, что сотрудник Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Хмельницкой области за взятку обещал помочь "уклонисту". Его задержали и отправили в СИЗО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Умань коррупция Черкасская область
NEWS
Плохие новости для "уклонистов". Контроль над выездом за границу усилят, подключат ТЦК
Плохие новости для "уклонистов". Контроль над выездом за границу усилят, подключат ТЦК
DAILY
Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза