Незадекларированные миллионы. Ровенского депутата отправили под стражу с правом залога

Суд отправил под стражу депутата Ровенского областного совета, заместителя председателя Полесского лесного офиса ГСХП "Леса Украины" с возможностью внесения залога. У фигуранта ранее при обыске обнаружили незадекларированное богатство, в том числе золотые слитки, и оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований ( ГБР ).

Сумма залога, который ровенский депутат по решению суда имеет право внести, составляет 192 миллиона гривен.

"Суд отправил под стражу депутата Ровенского облсовета, руководителя лесной отрасли региона, которого ГБР разоблачило на владении незаконным состоянием", - говорится в публикации.

Отметим, что в ГБР не указывают фамилию и имя фигуранта. Вместе с тем, по данным источников РБК-Украина у правоохранительных, речь идет о Виталии Суховиче.

Что предшествовало

25 ноября правоохранители сообщили о разоблачении депутата Ровенского облсовета во владении незадекларированным состоянием на миллионы долларов.

Во время проведения у него обысков в рамках открытого уголовного производства было обнаружено и изъято более 4 млн. долларов США в разной валюте. Также у фигуранта нашли 3 элитных автомобиля AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5, драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Раtek philippe, золотые монеты, слитки золота и прочее.

Также в ГБР рассказали, что депутат владел четырьмя земельными участками в Ровно. На них он осуществлял строительство коттеджей. Участки были зарегистрированы на номинальных лиц.

Что известно о фигуранте

Политик и чиновник до февраля 2023 года занимал должность начальника Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. После этого он занял одну из руководящих должностей в созданном на его базе Полесском лесном офисе ГСГП "Леса Украины". Правоохранители отметили, что подозреваемый успел незаконного обогатиться на миллионы долларов.

Задержанному депутату объявили о подозрении по статье 368-5 УК Украины - незаконное обогащение. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.