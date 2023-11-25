У депутата Ровенского областного совета обнаружили незадекларированное состояние на миллионы долларов. В ходе обысков обнаружили золотые слитки и оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Что случилось

До февраля 2023 года фигурант занимал должность начальника Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. После этого он занял одну из руководящих должностей в созданном на его базе Полесском лесном офисе ГСГП "Леса Украины". Во время работы подозреваемый успел незаконного обогатиться на миллионы долларов.

"В рамках открытого уголовного производства были проведены обыски в том числе в его доме и рабочем месте депутата и членов его семьи. Во время следственных действий обнаружено и изъято только наличными более 4 млн долларов США в разной валюте", - пишет пресс-служба.

Фото: Слитки золота и миллионы долларов. Депутат Ровенского облсовета разоблачен на незаконном обогащении (dbr.gov.ua)

Также правоохранители обнаружили:

три элитных автомобиля AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5;

драгоценности и дорогие часы элитной марки Рatek philippe;

золотые монеты;

слитки золота;

2 пистолета;

автомат Калашникова с 16 магазинами к нему с патронами.

В частности депутат владел четырьмя земельными участками в Ровно. На них он осуществлял строительство коттеджей. Участки были зарегистрированы на номинальных лиц.

Что грозит

Депутату было объявлено о подозрении по статье 368-5 УК Украины - незаконное обогащение. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Фото: Слитки золота и миллионы долларов. Депутат Ровенского облсовета разоблачен на незаконном обогащении (dbr.gov.ua)