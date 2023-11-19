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Скоро будут убегать. В Херсонской ОВА назвали признак, почему россияне на левобережье "ненадолго"

Фото: в Херсонской ОВА назвали признак, почему россияне на левобережье "ненадолго" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На территории временно оккупированной Херсонской области российские войска начали активно мародерить. Не исключено, что захватчики "скоро будут убегать".

Об этом рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"Есть случаи, когда подъезжают целые грузовики к домам, в которых люди не проживают и загружают все подряд. Таким образом они показывают местным, что они здесь ненадолго скоро будут убегать", - рассказал он.

Мародерства оккупантов в Украине

Отметим, что грабежи местного населения среди российской армии - привычная практика. Интересно, что феврале 2023 года российские оккупанты, мародерившие во время захвата Бучи и Ирпеня Киевской области, сдались ВСУ в плен на Донбассе. В район Угледара их перебросили после восстановления состава.

Отметим, что такая "слава" россиян докатилась и до Европы. Как сообщалось, официальные лица в Европе уже публично заявили, что видели части холодильников и стиральных машин в российских танках.

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