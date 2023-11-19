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Незабаром тікатимуть. У Херсонській ОВА назвали ознаку, чому росіяни на лівобережжі "ненадовго"

Фото: у Херсонській ОВА назвали ознаку, чому росіяни на лівобережжі "ненадовго" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На території тимчасово окупованої Херсонської області російські війська почали активно мародерити. Не виключенно, що загарбники "скоро будуть тікати".

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"Є випадки, коли підʼїжджають цілі вантажівки до домівок, в яких люди не проживають та загружають все підряд. Таким чином вони показують місцевим, що вони тут ненадовго в скоро будуть тікати", - розповів він.

Мародерства окупантів в Україні

Зазначимо, що пограбування місцевого населення серед російської армії - звична практика. Цікаво, що в лютому 2023 року російські окупанти, які мародерили під час захоплення Бучі та Ірпеня Київської області, здалися ЗСУ в полон на Донбасі. В район Вугледару їх перекинули після відновлення складу.

Зазначимо, що така "слава" росіян докотилася і до Європи. Як повідомлялось, офіційні особи в Європі вже публічно заявили, що бачили частини холодильників і пральних машин у російських танках

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