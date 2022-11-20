Нейтральная Австрия решила увеличить финансирование армии из-за войны в Украине
Правительство нейтральной Австрии увеличило расходы на армию на 2023 год почти на 650 млн евро, или 22,3%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австрийское издание ОЕ24.
Увеличение армейского бюджета до 3,32 млрд евро позволит Бундесгеру, то есть вооруженным силам Австрии, направить больше инвестиций в обустройство казарм, экипировку военнослужащих, воздушную и наземную мобильность, улучшение танкового парка и противовоздушной обороны.
"После вторжения Российской Федерации в Украину военная оборона страны снова оказалась в центре внимания и стала необходимой, как никогда раньше", - отметила федеральный министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.
Кроме того, Национальный совет Австрии также принял отдельный закон о финансировании национальной обороны, предусматривающий целевые средства в оборонный бюджет в размере 16 млрд евро на следующие четыре года.
"Со значительным увеличением оборонного бюджета - 16 млрд на следующие четыре года - и принятием закона о финансировании национальной обороны мы впервые создали правовую основу, обеспечивающую финансирование оборонного бюджета с помощью федерального рамочного закона о финансировании, и это в течение следующих десяти лет", - сообщила министр обороны.
При этом Таннер отметила, что увеличение социального обеспечения больше не будет противопоставляться военной безопасности.
"Оснащение армии современной техникой - не самоцель, а защита каждого", - констатировала министр.
Со стороны "Зеленых" депутат Дэвид Штегмюллер добавил, что 1 млрд евро также будут инвестированы в устойчивость и энергетическую независимость армии.
Недавно министр финансов Австрии Магнус Бруннер сообщил, что Австрия направит дополнительные 10 млн евро для поддержки Украины.
Кроме того, нейтральная Австрия выразила заинтересованность принять участие в инициативе Sky Shield ("Небесный щит"), предложенной европейскими союзниками по НАТО с целью создания совместной системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Ранее Австрия заявила, что решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно быть принято в судебном порядке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.