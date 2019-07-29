Неймар пропустить передсезонну підготовку ПСЖ

Нападник "Парі Сен-Жермен" Неймар пропустить всі контрольні матчі французької команди, яка зараз перебуває в передсезонному турне по Китаю. Про це повідомляє L'Equipe.

Також бразильський футболіст не візьме участі в поєдинку проти "Ренна" за Суперкубок Франції, запланований на 3 серпня. Тренерський штаб не хоче ризикувати здоров'ям форварда, який відновлюється після травми. Він продовжує тренуватися окремо від французької команди.

Неймар зіграє за ПСЖ не раніше 11 серпня, коли стартує чемпіонат Франції, а то й перейде в іншу команду.

Нагадаємо, що цього літа Неймар відкрито заявив про бажання повернутися в "Барселону". Також бразилець заявив, що готовий на зниження зарплати заради повернення до каталонців.

"Синьо-гранатові" готові запропонувати за нього 100 млн євро, а також двох футболістів, але парижан не влаштовує така пропозиція.

У сезоні 2018/19 Неймар провів 28 матчів у складі ПСЖ, забив 23 голи і віддав 13 гольових передач. Паризький клуб придбав його у "Барселони" у 2017 році за рекордні 222 млн євро.