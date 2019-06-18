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Неймар близький до повернення в "Барселону"

Новини » Спорт    18.06.2019 - 09:22
Неймар близький до повернення в "Барселону"
Фото: Неймар (facebook.com/PSG)

Бразилець може повернутися в чемпіонат Іспанії

Бразильський нападник "Парі Сен-Жермен" Неймар близький до повернення в "Барселону". Про це стверджує Globo Esporte.

За даними джерела, каталонський клуб готовий заплатити за футболіста 100 млн євро, а також включити в угоду Усмана Дембеле, Івана Ракитича і Самуеля Умтіті.

Неймар грав за "Барселону" з 2013 по 2017 рік. Він провів у футболці "синьо-гранатових" 186 матчів, забив 105 м'ячів і зробив 76 гольових передач в турнірах на клубному рівні.

У сезоні, що завершився Неймар зіграв за ПСЖ тільки в 28 матчах у всіх турнірах, відзначившись 23 голами і 13 результативними передачами.

На поточний момент бразильський нападник проходить курс відновлення після травми, отриманої у товариському матчі зі збірною Катару.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Барселона" заморозила питання про придбання нападника "Атлетіко" Антуана Грізманна.

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