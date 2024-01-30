Неявка в ТЦК может не быть нарушением. Кабмин предложил уважительные причины

Кабинет министров в новом законопроекте о мобилизации предложил парламенту предусмотреть уважительные причины для неявки военнообязанного в военкомат (ТЦК).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соответствующего законопроекта.
Обновленный законопроект о мобилизации определяет не только новый механизм наказания за неявку в ТЦК по повестке, но и уважительные причины неявки, подтвержденные документами соответствующих уполномоченных государственных органов.
К таким уважительным причинам правительство предлагает отнести:
Гражданин будет обязан сообщить военкомату о причинах своей неявки в течение трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК.
Напомним, наказывать военнообязанных за неявку в ТЦК правительство предлагает через суд. Однако сначала такие нарушители будут получать своеобразное предупреждение - требование от ТЦК. Требование будет посылаться по почте или через электронный кабинет. Детальнее - в материале РБК-Украина.
Кроме того, в обновленном законопроекте Кабмин определил, кто не будет подлежать мобилизации. В то же время правительство предложило разрешить мобилизацию сотрудников правоохранительных органов, таких как прокуратура, полиция, ГБР, САП, НАБУ и БЭБ.
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