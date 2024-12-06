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Некачественные мины, которые попали в ВСУ, заменят бесплатно, - Минстратегпром

Фото: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Этой осенью в ВСУ были поставлены некачественные минометные мины. Их замена будет произведена бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Германа Сметанина.

"Обсудили сегодня в Верховной Раде ситуацию относительно бракованных 120-мм мин. По состоянию на сейчас, военными зафиксировано 417 случаев нештатного срабатывания 120 мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей", - сообщил министр.

Сметанин пояснил, что из последних партий, общим количеством 54 тысяч 120 мин, подлежат замене около 24 тысяч

"Замена мин будет осуществлена бесплатно для военных - за счет завода-производителя. По состоянию на сейчас, открыто 2 уголовных производства, продолжаются следственные действия и внутренние проверки", - рассказал он.

В то же время министр сообщил, что всего оборонные предприятия Украины с начала 2024 года поставили в Силы обороны миллионы артиллерийских и минометных выстрелов.

"Максимально быстрыми темпами масштабируя производство и внедряя новые технологии. Как вывод из сложившейся ситуации, на всех производствах усилен контроль за качеством: как ввозимой продукции, так и изготовленной", - подытожил Сметанин.

Скандал с закупками мин

Заметим, что еще в ноябре в сети появились видео, как мина, не успев вылететь из миномета, падает в нескольких метрах после выстрела.

Министерство обороны 26 ноября заявило, что проводит расследование причин нештатного износа 120-миллиметровых мин.

В начале месяца министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в Верховную Раду из-за скандалов с закупками мин.

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