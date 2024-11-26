Минобороны расследует поставки некачественных минометных мин в армию
Министерство обороны Украины третью неделю проводит расследование причин нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин. Использование этих партий боеприпасов временно приостановлено в Силах обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Отсутствие комментариев в публичном пространстве не означает, что Министерство бездействует или игнорирует информацию от военных или СМИ", - говорится в заявлении.
Для обеспечения эффективности и безопасности, расследование ведется в закрытом режиме. Обнаруженные партии боеприпасов изъяты для исследований, а на замену им будут поставлены мины импортного производства.
Предварительное расследование межведомственной комиссии указывает на возможные причины дефектов, в частности из-за некачественных пороховых зарядов или нарушения условий хранения боеприпасов. В связи с этим Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело. По результатам работы комиссии будут приняты кадровые решения в отношении ответственных лиц.
Минобороны также сообщило, что совершенствует процесс контроля качества боеприпасов. В частности, усиливается мониторинг условий хранения и проверка на всех этапах: от производства до поставки на фронт.
Кроме того, межведомственная комиссия инспектирует минометные мины других калибров для проверки соблюдения стандартов производства и условий хранения.
Минобороны подчеркнуло, что выступает заказчиком боеприпасов, а их производством занимается Министерство стратегических отраслей промышленности.
Ранее СМИ сообщали, что украинским защитникам на фронт была поставлена партия некачественных мин производства "Укроборонпрома".
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